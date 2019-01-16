Путин назвал чисто политическим проектом создание новой церкви на Украине

16.01.19 09:07

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 января. Interfax-Russia.ru - Создание "Православной церкви Украины" - чисто политический проект, нацеленный на то, чтобы посеять между русскими и украинцами не только национальную, но и религиозную рознь, считает президент РФ Владимир Путин.

"Новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель - разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но религиозную рознь", - сказал он в интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости" в преддверие своего визита в эту страну.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

По мнению В.Путина, путем создания новой религиозной структуры сделана попытка легализовать под юрисдикцией Стамбульского патриархата существующие на Украине раскольнические общины, что является грубым нарушением православных канонов, однако это мало кого волнует в Киеве и в США.

"Повторю: ни о какой духовной жизни речь здесь не идёт - мы имеем дело с опасным и безответственным политиканством", - добавил глава российского государства.

Одновременно В.Путин обратил внимание, что говорить о независимости "Православной церкви Украины" не приходится.

"На деле она полностью подконтрольна Стамбулу. А вот крупнейшая на Украине каноническая Украинская православная церковь, которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях", - сказал президент.

В.Путин заметил, что Украинская православная церковь сохраняет исключительно каноническое взаимодействие с РПЦ, "но даже это вызывает нескрываемое раздражение у сегодняшнего киевского режима".

"За это священников и мирян Украинской православной церкви преследуют, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить её законного наименования, что усиливает напряжённость и ведёт к ещё большему раздору в украинском обществе", - добавил он.