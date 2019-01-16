Две третьеклассницы попали в больницу после вакцинации в Иркутске

16.01.19 11:25

© РИА Новости. Игорь Зарембо

16 января. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Октябрьского района Иркутска проводит проверку по факту ухудшения самочувствия двух девочек после вакцинации в городской школе, сообщила в среду областная прокуратура.

Инцидент произошел 11 января текущего года во время вакцинации учеников третьего класса.

"Одной из девочек произвели плановую вакцинацию Р-2 АДСМ (вариант вакцины АКДС от столбняка и дифтерии без коклюшного компонента - ИФ), другой - пробу с Диаскинтестом (препарат для выявления туберкулеза - ИФ). После прививок девочкам стало плохо, появились жалобы на головную боль и тошноту", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, врач и школьная медсестра приняли все меры: измерили детям давление, которое соответствовало возрасту, вызвали скорую помощь и оповестили родителей. Девочки были доставлены в Ивано-Матренинскую детскую больницу, где помещены в реанимацию.

"Перед проведением вакцинации дети были осмотрены школьным врачом-педиатром, противопоказаний к вакцинации не было", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что используемые при вакцинации препараты были получены 9 января 2019 года, их срок годности - до 2020 года, хранились в холодильнике с соблюдением температурного режима.

В министерстве здравоохранения Иркутской области агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что в настоящее время обе девочки выписаны из больницы.

"Школьницы провели в реанимации менее суток - для исключения всех рисков и проведения диагностических мероприятий. По данным медицинского обследования, недомогание детей не было связано с медицинскими процедурами - прививкой и пробой Диаскинтест", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Крупенева.

По ее словам, назвать причину ухудшения самочувствия детей "не позволяет врачебная тайна, но это разные факторы, и они безопасны для здоровья".

В свою очередь пресс-служба Следственного управления СКР по региону сообщает, что по факту госпитализации после прививки двух школьниц начата доследственная проверка в рамках ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"Следователями СКР совместно с сотрудниками Роспотребнадзора из медицинского кабинета школы №14, где произошел инцидент, изъяты вакцины для проведения исследований. Изъята также медицинская документация. Опрашивается медперсонал и свидетели происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины необычной реакции на прививку", - говорится в сообщении.

СКР подтверждает, что в настоящее время здоровью детей ничего не угрожает - после получения удовлетворительных результатов анализов школьницы были отпущены из больницы домой.