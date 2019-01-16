|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.01.19 11:25
Две третьеклассницы попали в больницу после вакцинации в Иркутске
Инцидент произошел 11 января текущего года во время вакцинации учеников третьего класса.
"Одной из девочек произвели плановую вакцинацию Р-2 АДСМ (вариант вакцины АКДС от столбняка и дифтерии без коклюшного компонента - ИФ), другой - пробу с Диаскинтестом (препарат для выявления туберкулеза - ИФ). После прививок девочкам стало плохо, появились жалобы на головную боль и тошноту", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, врач и школьная медсестра приняли все меры: измерили детям давление, которое соответствовало возрасту, вызвали скорую помощь и оповестили родителей. Девочки были доставлены в Ивано-Матренинскую детскую больницу, где помещены в реанимацию.
"Перед проведением вакцинации дети были осмотрены школьным врачом-педиатром, противопоказаний к вакцинации не было", - отмечается в сообщении.
Отмечается также, что используемые при вакцинации препараты были получены 9 января 2019 года, их срок годности - до 2020 года, хранились в холодильнике с соблюдением температурного режима.
В министерстве здравоохранения Иркутской области агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что в настоящее время обе девочки выписаны из больницы.
"Школьницы провели в реанимации менее суток - для исключения всех рисков и проведения диагностических мероприятий. По данным медицинского обследования, недомогание детей не было связано с медицинскими процедурами - прививкой и пробой Диаскинтест", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Крупенева.
По ее словам, назвать причину ухудшения самочувствия детей "не позволяет врачебная тайна, но это разные факторы, и они безопасны для здоровья".
В свою очередь пресс-служба Следственного управления СКР по региону сообщает, что по факту госпитализации после прививки двух школьниц начата доследственная проверка в рамках ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Следователями СКР совместно с сотрудниками Роспотребнадзора из медицинского кабинета школы №14, где произошел инцидент, изъяты вакцины для проведения исследований. Изъята также медицинская документация. Опрашивается медперсонал и свидетели происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины необычной реакции на прививку", - говорится в сообщении.
СКР подтверждает, что в настоящее время здоровью детей ничего не угрожает - после получения удовлетворительных результатов анализов школьницы были отпущены из больницы домой.
|
Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.
.
Interfax-Russia.ru – Чтобы попасть в "топ-5" экономик мира, России нужно решить комплекс неэкономических проблем. Такое мнение озвучили эксперты на V Международном форуме Финансового университета.
.
Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket