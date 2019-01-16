Прокуратура проверит отравление детей угарным газом в Свердловской области

16.01.19 09:34

© РИА Новости. Александр Кондратюк

16 января. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Сухого Лога организовала проверку по факту отравления угарным газом двух несовершеннолетних детей, проживающих в многоквартирном доме, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Двух детей, отравившихся угарным газом, доставили в больницу в ночь на 13 января. Сейчас пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, их выписали домой.

"Предварительная причина случившегося - утечка угарного газа и неисправность газового водонагревателя", - говорится в сообщении.

На данный момент удалось выяснить, что канал дымоудаления был забит изнутри из-за частичного обрушения, поэтому в дымоходе не было тяги. Еще одной причиной называют нарушение жильцами требований к установке газовой колонки. Она находилась в ванной, без окна для проветривания и необходимого вентиляционного канала. В квартире долго никто не проживал, поэтому управляющая компания обследовала ее только в марте.

Прокурорская проверка установит качество обследования дымоходов, вентиляционных каналов дома и газового оборудования.