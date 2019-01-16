Татарстан стал вторым после Санкт-Петербурга в рейтинге инновационных регионов России

16.01.19 09:53

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

16 января. Interfax-Russia.ru - Татарстан улучшил условия для ведения инновационной деятельности и поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации инновационных регионов России, сообщает Минэкономики Татарстана.

Первое и третье места достались Санкт-Петербургу и Москве.

Уточняется, что Татарстан впервые поднялся на вторую позицию: последние пять лет республика занимала третье место, а в 2012 - четвертое.

В сообщении со ссылкой на министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева поясняется, что "в 2018 году были укреплены социально-экономические условия для ведения инновационной деятельности, активную работу демонстрировали организации, занимающиеся технологическими инновациями, увеличилось количество научных исследований и разработок".