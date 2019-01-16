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Выработка электроэнергии в Крыму в 2018г выросла на 38,4%, потребление - на 3,9%

© РИА Новости. Георгий Зимарев
16 января. Interfax-Russia.ru - Выработка электроэнергии электростанциями республики Крым и Севастополя в 2018 году увеличилась на 38,4% по сравнению с 2017 годом - до 3,096 млрд кВт.ч, сообщил филиал АО "Системный оператор" (СО ЕЭС) - "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга".

"Увеличение производства электроэнергии объясняется запуском новых станций (Таврической ТЭС, Балаклавской ТЭС и Сакской ПГУ-120)", - говорится в пресс-релизе.

Потребление электроэнергии в регионе за прошлый год выросло по сравнению с 2017 годом на 3,9% - до 7,732 млрд кВт.ч.

Дефицит генерирующих мощностей покрывался за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи с территории Краснодарского края. Суммарный переток электроэнергии в крымскую энергосистему в 2018 году составил 4,636 млрд кВт.ч, в декабре - 319 млн кВт.ч.

Сообщается также, что в декабре электростанции республики Крым и Севастополя увеличили выработку на 135,7% по сравнению с декабрем 2017 года - до 497,3 млн кВт.ч. Увеличение производства электроэнергии объясняется вводом в эксплуатацию новых станций.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Крымского полуострова в декабре составило 816,3 млн кВт.ч - на 14,8% больше, чем за такой же месяц 2017 года.

"Рост потребления электроэнергии связан с увеличением потребления населением, мелкомоторной нагрузки и приравненных к ним групп потребителей из-за более низкой среднесуточной температуры по сравнению с 2017 годом (на 4,4°C ниже)", - указывается в пресс-релизе.

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