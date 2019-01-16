Беспилотник и патрульный противолодочный самолет США провели разведку вблизи Крыма и Кубани

16.01.19 10:15

© РИА Новости. Владимир Астапкович

16 января. Interfax-Russia.ru - Беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 17:00 мск, в течение более пяти часов курсировал вблизи юго-западного и южного Крыма, Керченского пролива и побережья Краснодарского края. Он совершил не менее четырех пролетов вдоль морской границы России на Черном море от западной оконечности Крыма до Туапсе.

Приблизительно в 20:00 мск к нему присоединился морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon, также взлетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии. Вначале он подлетел к берегам Кубани в районе Новороссийска, а затем в течение более двух с половиной часов летал у южного и юго-западного побережья Крыма, в том числе вблизи Севастополя. На расстоянии около 40 км от главной базы Черноморского флота он совершил не менее четырех пролетов.

Как сообщалось, перед подлетом к Черноморскому побережью России во вторник все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в течение более шести с половиной часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. В ходе полета беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, не менее пяти раз приближался на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Во вторник был также зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V у западных границ России. Американский разведчик, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, около трех часов летал вблизи границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.