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16.01.19 10:17
Траур по погибшим в результате взрыва газа в многоквартирном доме объявлен в Шахтах
"В связи с трагическими событиями, произошедшими в городе Шахты, и гибелью людей, выражая скорбь и соболезнуя родным и близким, а также всем пострадавшим, на территории муниципального образования", - говорится в сообщении.
В этот день рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия.
В память о погибших в результате взрыва газа в многоэтажке в городе Шахты в День траура пройдет гражданская панихида, сообщил глава города Андрей Ковалев.
В среду "в 12.00 мск по адресу Хабарова, 16 пройдет гражданская панихида". "Все жители города Шахты приглашаются на это место, чтобы почтить память погибших в результате взрыва минутой молчания", - сказал он журналистам.
Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января. Погибли два человека, неизвестной остается судьба трех человек.
Спасены семь человек, пятеро из них получили медицинскую помощь амбулаторно, еще двое - мужчина и девочка - были доставлены в больницу.
Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.
Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим.
Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил после завершения спасательной операции произвести полное обследование строения, чтобы в случае необходимости оказать финансовую поддержку жильцам по линии федерального правительства.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).
Взрыв газа в жилом доме в Шахтах стал вторым подобным ЧП за последние две недели. В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 39 человек.
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