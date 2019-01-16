Пункты обогрева выставлены на перекрытой Военно-Грузинской дороге и Транскаме

16.01.19 10:26

© РИА Новости. Александр Имедашвили

16 января. Interfax-Russia.ru - На перекрытых из-за снегопада дорогах, связывающих Россию с Грузией и Южной Осетией, выставлены пункты обогрева, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"На Военно-Грузинской дороге скопилось 78 машин, из них 25 легковых, и 120 человек. На Транскаме скопления нет, там продолжается снег", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию и Грузию, закрыта с 23:00 вторника из-за сильного снегопада на крестовом перевале в Грузии.

Транскавказская автомагистраль, связывающая Россию и Южную Осетию, закрылась во вторник с 20:30 мск в обоих направлениях до особого распоряжения. В районе Рокского тоннеля сошли две лавины.