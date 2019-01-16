Псковская и Новгородская области уточнят границы между регионами

16.01.19 10:48

© РИА Новости. Юрий Кавер

16 января. Interfax-Russia.ru - Псковские и новгородские специалисты проведут землеустроительные работы по уточнению границ между регионами, сообщает пресс-служба администрации Псковской области во вторник.

"Землеустроительные работы будут проведены в 2019 году совместно с органами исполнительной власти Новгородской области в соответствии с федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - говорится в сообщении.

Полномочия по организации работ возложены на комитет по имуществу Псковской области и министерство инвестиционной политики Новгородской области.

Как отмечает пресс-служба, для решения вопросов, связанных с согласованием прохождения границы, создана межведомственная рабочая группа из представителей органов исполнительной власти субъектов и федеральных органов власти регионов.

"По окончании работ будет заключено соглашение по уточнению границы между регионами, которое подпишут высшие должностные лица субъектов РФ. Границы будут поставлены на государственный кадастровый учет", - говорится в релизе.

Работа организована во исполнение распоряжения правительства РФ, которым утверждены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. В частности, целевая модель "Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества" предусматривает необходимость внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований (с координатным описанием), границах муниципальных образований и населенных пунктов.