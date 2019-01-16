Два человека госпитализированы с ожогами в результате прорыва трубопровода в Петербурге

16.01.19 10:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 января. Interfax-Russia.ru - Два человека пострадали в результате технологического нарушения на трубопроводе 400 мм АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в Московском районе Петербурга.

"По предварительным данным, в зону разлива теплоносителя попали двое мужчин. Пострадавшие были доставлены в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Компания обеспечивает необходимую помощь в лечении и реабилитации. Гражданская ответственность Общества застрахована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Ранее об одном пострадавшем сообщали в администрации Петербурга. "Один человек госпитализирован с ожогами ступней. Он пытался пройти к своей машине, которая попала в зону разлива теплоносителя", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о технологическом дефекте трубопровода диаметром 400 мм у дома 4 по улице Орджоникидзе поступило накануне около 18.30 мск. В зоне дефекта оказались два жилых здания, у которых отопление было ограничено, горячее водоснабжение осуществлялось в штатном режиме. Несколько автомобилей провалились в промоину.

В 07:00 мск в среду завершены сварочные работы. В настоящий момент идёт процесс заполнение системы теплоснабжения водой и восстановление циркуляции в зоне отключения участка. Теплоэнергетики заменили 6 м трубопровода.

ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в 2010 году создали ПАО "ТГК-1" и город. В настоящее время акционерами являются "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) через ТГК-1, которому принадлежат 75% минус 1 акция, и ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга".

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