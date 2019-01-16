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Совет Федерации не нашел оснований для участия РФ в работе ПАСЕ в 2019 году

© РИА Новости. Владимир Федоренко
16 января. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации заявляет, что России не следует направлять заявку на участие в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в текущем году.

"Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации не видят оснований для направления соответствующей заявки на подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ на очередную сессию 2019 года", - говорится в заявлении, которое принято на пленарном заседании СФ в среду.

По мнению сенаторов, ПАСЕ, приняв на своих предыдущих сессиях ряд решений об ограничении полномочий российской делегации, "отошла от базовых принципов демократии и нарушила один из основополагающих принципов международного права - принцип суверенного равенства государств".

"Дискриминационные решения ПАСЕ, навязанные группой антироссийски настроенных политиков, которые привели к фактическому приостановлению взаимодействия России с Советом Европы по парламентской линии, а также тот факт, что в последние годы формирование состава судей Европейского суда по правам человека и выборы ключевых должностных лиц Совета Европы проходили без российского участия, наносят удар по авторитету самого Совета Европы", - считают в Совете Федерации.

Как говорится в заявлении, несмотря на предпринятые попытки внести ряд корректировок в Правила процедуры ПАСЕ, по существу изменений не произошло, поскольку остается возможность ограничения прав национальных парламентских делегаций, представляющих интересы своих избирателей.

"Таким образом, сохраняется вероятность дальнейшей дискриминации российской делегации по политическим мотивам", - заявляют сенаторы.

В то же время "Совет Федерации подтверждает готовность к продолжению конструктивного диалога с национальными парламентами, входящими в ПАСЕ, а также с органами и институтами Совета Европы, включая Парламентскую ассамблею, в интересах возвращения Совета Европы на позиции международной организации, изначально учрежденной на принципах полного равенства ее членов и уважения общеевропейских демократических ценностей".

В 2014 году ПАСЕ за воссоединение Крыма с Россией лишила делегацию РФ ряда основных полномочий, в том числе права участвовать в голосовании, руководящих органах Ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В знак протеста Москва приостановила участие в деятельности этой международной организации, а затем и выплату взноса в бюджет СЕ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Интерфаксу" заявлял, что Россия не вернется в ПАСЕ и не возобновит выплату взноса в бюджет СЕ, если Ассамблея не восстановит в полном объеме права национальной делегации РФ. "Конечно, если мы не будем принимать участие в ПАСЕ, и не будем выплачивать взнос в бюджет Совета Европы, дальше уже возможны какие-то последствия. Но об этом пускай голова болит у наших коллег из СЕ", - сказал В.Володин.

Он обратил внимание на прямую зависимость такого рода решений, касающихся разных аспектов взаимоотношений России и СЕ. "Неперечисление взноса - это, соответственно, уже обсуждение вопроса выхода из Совета Европы", - предупредил председатель Госдумы.

Со своей стороны генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд осенью прошлого года заявил, что невыплата Россией взноса приведет к приостановлению с июня 2019 года прав Москвы на представительство в уставных органах СЕ.

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