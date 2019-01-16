Смоленский губернатор призвал лишать лицензий управляющие компании, виновные в мусорном коллапсе

16.01.19 11:15

© РИА Новости. Алексей Никольский

16 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Смоленской области Алексей Островский на рабочем совещании по вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами потребовал лишить лицензий управляющие компании, которые не обеспечили вывоз мусора в период новогодних каникул, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего за время новогодних праздников на телефоны "горячей линии" областной госжилинспекции поступило 440 жалоб на перебои с вывозом мусора, 240 из них - от жителей Смоленска.

"Те управляющие компании, которые саботировали работу по уборке мусора, создавали жителям обслуживаемых домов проблемы, должны быть в рамках действующего правового поля лишены лицензий, тем самым завершив свою деятельность на территории области", - заявил А.Островский.

В отношении данных организаций будут проведены проверки на наличие у них заключенных договоров с региональным оператором, также будет дана оценка качества их работы и порядок начисления платы за новую коммунальную услугу.

В ходе совещания было отмечено, что региональный оператор-перевозчик также показал неудовлетворительные результаты работы.

В связи с этим губернатор поручил профильным департаментам обладминистрации в течение полутора месяцев навести порядок в сфере вывоза твердых бытовых отходов во всех муниципальных образованиях.

"Даю полтора месяца на то, чтобы навести порядок в данном вопросе, в том числе ликвидировать помойки на придомовых территориях и стихийные свалки, чтобы мусор во всех без исключения муниципалитетах убирался качественно", - сказал А.Островский.