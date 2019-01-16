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16.01.19 11:46
Внеплановая проверка газового хозяйства в жилом фонде началась в Москве
"Такое решение принято в связи с серьезными происшествиями в жилом фонде разных регионов России, связанными с бытовым газом", - заявил П.Бирюков журналистам в среду.
По его информации, в Москве будет организован дополнительный, под роспись, инструктаж собственников помещений в многоквартирных домах и руководителей управляющих компаний, ответственных за эксплуатацию газового хозяйства.
"Москвичам вручат памятки по безопасной эксплуатации газового хозяйства в многоквартирных домах", - подчеркнул заммэра.
Он пояснил, что для проведения обследования в каждом административном округе будет создана специальная комиссия, в состав которой войдут представители префектур и управ районов, управляющих компаний, АО "Мосгаз", Мосжилинспекции, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и ГУ МЧС России по Москве.
Возглавят комиссии в административных округах заместители префекта по вопросам ЖКХ и благоустройства.
"Кроме того, Мосжилинспекция проведет проверки управляющих компаний на наличие заключенных договоров по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.
П.Бирюков уточнил, что комиссии при обнаружении замечаний и нарушений в домах будут приостанавливать работу газовой системы.
"Префектам административных округов и главам управ районов поручено обеспечить личный контроль за проведением проверок", - отметил он.
Заммэра добавил, что по результатам работы комиссий будут подготовлены предложения по усилению мер безопасности газового хозяйства Москвы.
В России за две с половиной недели произошло два ЧП с взрывом газа в жилых домах.
В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд, под завалами оказались десятки человек. Погибли 39 человек.
В понедельник утром, 14 января, взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Погибло четыре человека, семеро были спасены из-под завалов.
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