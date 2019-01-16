Позиция Японии по Курилам противоречит уставу ООН - Лавров

16.01.19 12:17

© РИА Новости. Владимир Астапкович

16 января. Interfax-Russia.ru - Увязывание Японией совместной хозяйственной деятельности на Курилах с необходимостью возвращения ей "северных территорий" (Курильских островов) противоречит нормам ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В законодательстве вашей страны закреплен термин "северные территории". Он внедрен в целый ряд законов, включая недавно принятый закон в сентябре прошлого года, который увязывает реализацию совместной инициативы президента Путина и премьер-министра Абэ по совместной хозяйственной деятельности на островах с необходимостью возврата "северных территорий". Об этом никто не договаривался. И это прямо противоречит вашим обязательствам по уставу Организации Объединенных Наций", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в среду.

Глава МИД РФ подчеркнул, что "признание итогов второй мировой войны - это не ультиматум, это не предварительное условие - это неизбежный, неотъемлемый фактор современной международной системы".

"Поэтому это не предварительные требования, это просто стремление понять, почему Япония - единственная страна в мире, которая не может сказать: "Я признаю итоги второй мировой войны в полном объеме". Это, на самом деле, так", - добавил министр.