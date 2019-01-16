Жители четырех саратовских поселков остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

16.01.19 12:32

© РИА Новости. Константин Чалабов

16 января. Interfax-Russia.ru - Авария на городском водопроводе на целый день оставила без холодной воды жителей четырех поселков в Саратове, сообщается на сайте компании "Концессии водоснабжения Саратов" в среду.

Без холодной воды остались поселки Юбилейный, Сосенки, Зональный и Иволгино в Волжском районе города, говорится в пресс-релизе.

Устранить последствия аварии планируется до 20:00 по местному времени.