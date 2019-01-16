Предварительная версия взрыва на заводе в Кингисеппе - детонация легковоспламеняемых веществ

16.01.19 12:43

© РИА Новости. Олег Смыслов

16 января. Interfax-Russia.ru - Технологический взрыв на заводе в Кингисеппе мог произойти из-за детонации легковоспламеняемых веществ, сообщил "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.

"Предварительно на предприятии могли не соблюдаться или не до конца соблюдаться все установленные законодательством нормы хранения и использования легковоспламеняющихся и летучих веществ. Они могли сдетонировать", - сказал источник.

Он сообщил, что будут проверены и другие версии.

"Также рассматривается версия нарушения технологического процесса, человеческий фактор и другие", - сказал источник.