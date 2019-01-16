Людей нет под завалами на заводе в Кингисеппе, персонал эвакуирован

16.01.19 13:02

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

16 января. Interfax-Russia.ru - Персонал завода в Кингисеппе, где прогремел технологический взрыв удалось своевременно эвакуировать, людей под завалами нет, сообщил "ИНтерфаксу" источник в администрации Кингисеппского района.

"Ситуация под контролем. Еще раз все проверили, все списки. Все на месте, без вести никто не пропал. Людей (под завалами) нет", - сказал источник.

Ранее в среду сообщалось, что на химзаводе в Кингисеппе (Ленинградская область) прогремел взрыв. Источник в экстренных службах отмечал "Интерфаксу", что в результате взрыва обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 кв м, за взрывом последовал пожар, который уже локализован.

Пресс-служба правительства Ленинградской области подтвердила факт взрыва на заводе "Полипласт", расположенном в Кингисеппе. "Взрыв бочки с ГСМ на складе завода "Полипласт". Тушат пожар. Пострадавшие - двое легких, медики на месте", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Завод занимается производством химических добавок для бетона и сухих строительных смесей.

Со своей стороны в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" заявили, что на заводе "Полипласт" прогремел технологический взрыв. "На заводе технологический взрыв, площадь пожара 50 кв м. Предварительно трое пострадавших", - сказали в пресс-службе.

Общая площадь цеха составляет 1200 кв. м.