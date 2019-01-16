Свердловский губернатор надеется найти компромисс в вопросе повышения зарплаты чиновникам и бюджетникам

16.01.19 13:27

© РИА Новости. Валерий Мельников

16 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что сотрудникам администрации Екатеринбурга и другим бюджетникам нужно повышать зарплату, но только после общественного обсуждения.

"Я (мэра Екатеринбурга - ИФ) Александра Геннадьевича Высокинского поддерживаю, что нужно решать вопросы зарплаты специалистов. Безусловно, так устроено сегодняшнее законодательство, что он без подъема своей заработной платы не может поднять зарплату людям. Для этого нужно менять кучу нормативных документов, в том числе федерального законодательства", - заявил Е.Куйвашев на пресс-конференции в среду в Екатеринбурге.

По словам главы региона, А.Высокинский готов оставить себе ту зарплату, какая есть, но повысить специалистам администрации, однако законодательство этого не позволяет.

Е.Куйвашев сообщил, что на маленькую зарплату привлечь специалистов сложно. "Людям нужно кормить семьи, и за 15-20 тыс. рублей на очень ответственную должность, где подпись может стоить больше сотни миллионов рублей, вряд ли кто пойдет работать. Точнее, пойдут, наверное, но сами знаете для чего. Во избежание этого он это и затеял, и в этом смысле я его поддерживаю. Вопрос в форме, как это нужно было сделать", - полагает глава региона.

Он выразил мнение, что вначале нужно было "посоветоваться с людьми, провести соответствующие консультации с федеральным центром". "Мы, безусловно, вместе с ним (А.Высокинским - ИФ) продолжим с ним искать пути увеличить зарплату не только сотрудникам администрации, но и работникам всей бюджетной сферы, чтобы это было очень синхронно и не резало глаз. (...) Вопрос непростой, непраздный, требует дополнительного обсуждения, и, самое главное, совета с людьми. Думаю, он эту работу продолжит, и мы обязательно какой-то компромисс в данном случае найдем", - добавил Е.Куйвашев.

Как сообщалось, в декабре депутаты екатеринбургской думы приняли проект решения, согласно которому зарплата А.Высокинского вместе со всеми надбавками выросла бы до 261,1 тыс. рублей в месяц или не менее 6,7 млн рублей в год, тогда как бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заработал в 2017 году 2,51 млн рублей.

Кроме того, дума Екатеринбурга одобрила изменения оплаты труда чиновникам и депутатам, работающим на постоянной основе, а также муниципальным служащим.

Позже секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что решение екатеринбургской гордумы о неоправданно высоком повышении зарплат мэру и депутатскому корпусу должно быть отменено.

Е.Куйвашев также потребовал от екатеринбургской гордумы вернуться к вопросу индексации зарплат главы города и депутатов и пересмотреть решение с учетом позиции руководства страны, добавив, что ежегодная индексация заработных плат для работников бюджетной сферы составляет 4%.

В итоге депутаты гордумы проголосовали за отмену решений, касающихся изменения зарплат.