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16.01.19 13:49
Свердловская область в 2018 году ввела в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья
"По предварительным данным, мы ввели более 2 млн кв. метров. Совершенно точно мы будем приблизительно у той цифры, которая была по итогам 2017 года, но это не менее 2 млн кв. метров жилья", - отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что Свердловская область по итогам 2018 года планировала сохранить объемы ввода жилья на уровне 2017 года - 2 млн кв. метров. К 2024 году предполагалось выйти на строительство 3 млн кв. метров жилья.
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