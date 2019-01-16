Свердловская область в 2018 году ввела в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья

16.01.19 13:49

© РИА Новости. Павел Лисицын

16 января. Interfax-Russia.ru - Свердловская область в 2018 году ввела в эксплуатацию более 2 млн кв. метров жилья, сообщил глава региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду.

"По предварительным данным, мы ввели более 2 млн кв. метров. Совершенно точно мы будем приблизительно у той цифры, которая была по итогам 2017 года, но это не менее 2 млн кв. метров жилья", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Свердловская область по итогам 2018 года планировала сохранить объемы ввода жилья на уровне 2017 года - 2 млн кв. метров. К 2024 году предполагалось выйти на строительство 3 млн кв. метров жилья.