Правительство Югры и Газпром договорились о сотрудничестве до 2024 года

16.01.19 13:54

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 января. Interfax-Russia.ru - Правительство Ханты Мансийского автономного округа и ПАО "Газпром" заключили соглашение о сотрудничестве на 2019-2023 годы, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Соглашение заключено в целях расширения взаимовыгодного сотрудничества, стабильного развития экономики автономного округа, улучшения инвестиционного климата, решения социальных задач региона и муниципалитетов на стабильной и долгосрочной основе.

Так, в частности, "Газпром" утвердит лимиты природного газа, обеспечит поставки газа для населения и потребителей, финансируемых из бюджетов Югры и муниципальных образований. Кроме того, рассмотрит возможность строительства автогазозаправочной инфраструктуры на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

В свою очередь, окружное правительство обеспечит своевременную оплату поставок газа госучреждениями, окажет содействие в обеспечении своевременной оплаты поставленного газа потребителями. Также обеспечит соблюдение Региональной службой по тарифам сроков установления тарифов на коммунальные услуги, оказываемые югорчанам хозяйственными обществами, входящими в группу "Газпрома", с учетом экономически обоснованных затрат и прибыли.

Правительство также окажет содействие компании в своевременном оформлении документов, связанных с предоставлением в пользование водных объектов, расположенных на территории автономного округа, примет участие в проведении научных исследований в области использования и охраны водных объектов.

Кроме того, "Газпрому" будет оказано необходимое содействие в проработке и реализации газоперерабатывающих и газохимических инвестиционных проектов.