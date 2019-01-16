Дело о нарушении правил безопасности возбуждено после взрыва на заводе в Ленобласти

16.01.19 14:05

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16 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о нарушении правил безопасности на опасных объектах возбуждено после взрыва на заводе "Полипласт" в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным ведомства, 16 января в ходе технологического процесса на территории завода "Полипласт" в городе Кингисепп Ленинградской области произошло возгорание селитры с последующим взрывом.

"Трое пострадавших доставлены в больницу, еще один человек осмотрен медиками на месте и отпущен в удовлетворительном состоянии. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, дополнительно направлены следователи-криминалисты", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины происшедшего и уточняются данные по пострадавшим.

Как сообщалось, днем в среду на химзаводе в Кингисеппе (Ленинградская область) произошел взрыв. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в результате полностью разрушено двухэтажное производственное здание предприятия.

"Предварительно в результате попадания искры от болгарки произошла детонация находящейся в здании селитры", - добавил А.Дрозденко.

Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что в результате взрыва обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 кв м, за взрывом последовал пожар, который удалось быстро локализовать.

В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что два человека получили легкие травмы.

Завод занимается производством химических добавок для бетона и сухих строительных смесей.

Со своей стороны в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" заявили, что на заводе "Полипласт" прогремел технологический взрыв. "На заводе технологический взрыв, площадь пожара 50 кв м. Предварительно трое пострадавших", - сказали в пресс-службе.

Общая площадь цеха составляет 1200 кв. м.