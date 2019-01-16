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США на переговорах по ДРСМД предъявили РФ ультиматум по уничтожению ракеты 9М729 - Лавров

© РИА Новости. Владимир Астапкович
16 января. Interfax-Russia.ru - Позиция США на переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в Женеве заключалась в ультиматуме, предполагающем уничтожение ракеты 9М729, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вчера к нашему огромному сожалению конструктивные предложения российской стороны, которые позволяли США на экспертном уровне воочию убедиться, что из себя представляет в самом деле ракета 9М729, которую они подозревают в нарушении параметров, установленных Договором. Однако США приехали с заготовленной позицией, которая заключалась в ультиматуме и состояла в требованиях к нам под американским надзором уничтожить эту ракету, ее пусковые установки и все связанное с ней оборудование", - заявил он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2018 году.

С.Лавров отметил, что вопросы российской стороны о том, почему США не хотят ознакомиться с предложениями РФ, с конкретными параметрами "вживую", с параметрами этой ракеты "остались неуслышанными".

"Остались неуслышанными наши предложения в ответ на те действия, которые мы готовы предпринять для развеивания американских опасений, получить доступ и к информации, касающейся проблем, которые мы испытываем в отношении соблюдения американцами этого договора. Все это было отметено", - подчеркнул глава МИД РФ, добавив, что логика американской стороны заключалась лишь в том, что Россия Договор нарушает в отличие от США.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

Россия не оставит выход США из ДРСМД без ответа, заявил в декабре начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает ДРСМД. Россия эти обвинения отвергала.

В НАТО заявляли, что опасения альянса связаны с характеристиками крылатой ракеты наземного базирования 9М729 для комплекса "Искандер". В декабре 2017 года в МИД РФ заявили, что новая российская ракета 9М729 развертывается в полном соответствии с международными обязательствами РФ по ДРСМД.

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