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16.01.19 14:28
Снежная лавина и сели заблокировали две автодороги в Сочи, пострадавших нет
"На технологическую дорогу Роза-Хутор - кордон Пслух между тоннелями N1 и N2 произошел сход снежной массы", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в среду.
Ширина снежной массы составила 7 м, высота - 1,5 м.
"Было заблокировано три автомобиля и 14 человек, в том числе один ребенок. Позже все пассажиры были выведены и направлены в поселок Красная Поляна", - отметил представитель МЧС.
Кроме того, непогода спровоцировала сход грязекаменной массы на автодорогу в Сочи, потянувшей за собой три дерева.
"Дорога частично перекрыта, движение осуществляется по одной полосе. Погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Также ветер повалил шесть деревьев в Хостинском районе и повредил шиферную кровлю на двухэтажном 16-квартирном жилом доме.
"Организовано проведение аварийно-восстановительных работ. Все происшествия находятся на контроле ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому Краю", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.
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