Электроснабжение восстановлено в большинстве населенных пунктов Дагестана

16.01.19 15:18

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

16 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты устранили отключения в распределительных сетях в 112 населенных пунктах Дагестана, работы в других районах продолжаются, сообщает департамент по связям с общественностью ПАО "МРСК Северного Кавказа".

"Специалисты АО "Дагестанская сетевая компания" завершают работы по ликвидации отключений в распределительных сетях. На 14.00 мск в 112 населенных пунктах республики возобновлено электроснабжение. Число обесточенных в результате непогоды энергообъектов уменьшилось до трех фидеров и 110 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.

По данным департамента, электроэнергия частично отсутствует в 12 населенных пунктах Левашинского, Акушинского и Буйнакского районов.

"Отключенная нагрузка к 14.00 мск сокращена с первоначальных 45 до 6 МВт. В работах задействованы 36 бригад Дагестанской сетевой компании - 72 человека с 20 единицами техники", - отмечается в пресс-релизе.

16 января с 09.00 мск из-за резкого усиления ветра до 20-25 м/с в горных районах Дагестана происходили массовые отключения электроэнергии. Первоначально были отключены 27 фидеров, 691 трансформаторная подстанция, частично обесточены 124 населенных пункта.