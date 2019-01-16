Новые жилые кварталы появятся в московских Раменках

16.01.19 15:46

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 января. Interfax-Russia.ru - Новые жилые кварталы появятся в районе Раменки на западе Москвы, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Всего будет построено 1 176,22 тыс. кв.м недвижимости, включая жилье, офисные здания, социальные и бытовые объекты", - говорится в сообщении.

Площадь утвержденного проекта планировки составляет 160,9 га. Проект будет реализован недалеко от ландшафтного заказника "Долина реки Раменки". В новом микрорайоне будут проживать около 16 тыс. человек.

В частности, планируется построить две многоквартирные высотки, несколько детсадов, две школы, пожарное депо и пр.

Проект будет реализован за счет средств инвестора и частично городского бюджета. Строительство планируется вести в два этапа.