УФАС заподозрило правительство Удмуртии в сговоре при строительстве детских садов

16.01.19 15:37

© РИА Новости. Алексей Куденко

16 января. Interfax-Russia.ru - Удмуртское управление ФАС России возбудило в отношении правительства и Минэкономики республики, а также двух коммерческих фирм дело о заключении соглашения, ограничивающего конкуренцию, сообщает пресс-служба управления в среду.

По данным ведомства, компаниям ООО "Дельта-Дом" и ООО "Дельта-Строй" были без проведения торгов выделены земельные участки для строительства детских садов в городе Сарапул и селе Завьялово под Ижевском. Построенные здания планируется выкупить за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

"Удмуртское УФАС России полагает, что такая схема реализована в целях ухода от проведения конкурентных процедур для обеспечения нужд Удмуртской Республики по определению подрядчика по строительству зданий детских садов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает также, что рассмотрение дела назначено на 14 февраля.