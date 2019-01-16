Путин: выплаты жильцам поврежденного дома в Шахтах должны быть получены полностью и своевременно

16.01.19 15:40

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

16 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС и правительству проследить за тем, чтобы жильцы поврежденного дома в Шахтах получили причитающиеся им выплаты в полном объеме.

"По Шахтам все нужно сделать, довести до конца, проследить, чтобы люди получили все средства, которые причитаются им по закону, поддержать", - сказал В.Путин на совещании с правительством в среду.