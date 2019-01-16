Все федеральные ежемесячные выплаты проиндексируют с 1 февраля на уровень инфляции

16.01.19 15:58

© РИА Новости. Михаил Мордасов

16 января. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство РФ проиндексирует с 1 февраля все федеральные ежемесячные выплаты на уровень инфляции, на это потребуется дополнительно 25 млрд рублей.

"С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018 год все федеральные ежемесячные выплаты, это 4,3% - Росстат уже опубликовал данные. На это будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей", - сказала Т.Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров.

Она добавила, что поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн человек.