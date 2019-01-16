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Детям в башкирском Сибае рекомендовали меньше бывать на улице из-за превышения в 33 раза ПДК диоксида серы

© РИА Новости. Михаил Киреев
16 января. Interfax-Russia.ru - Превышение предельно допустимых концентраций диоксида серы в несколько десятков раз, связанное с продолжающимся окислением руды в чаше Сибайского карьера, зарегистрировано во вторник в Сибае (Башкирия).

Как следует из акта исследования качества воздуха, размещенного на сайте администрации города, превышение в 33,2 ПДК диоксида серы зафиксировано на улице 8 Марта, 28 ПДК - на улице Коннопарковая, расположенных в границах санитарно-защитной зоны Сибайского филиала AO "Учалинский горно-обогатительный комбинат" (УГОК).

Администрация Сибая с сегодняшнего дня рекомендовала ограничить прогулки в детских садах и отменить уроки физкультуры на улице для учеников школ.

Между тем председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров сообщил во время встречи с горожанами в среду, что результаты мониторинга качества атмосферного воздуха будут публиковаться на официальных сайтах горадминистрации каждые два часа.

Причиной загазованности в Сибае являются окислительные процессы (тление рудной породы) в чаше карьера Сибайского филиала УГОК. Ранее сообщалось, что выявлено два очага тления на глубине 400-450 метров.

В Главном управлении МЧС по Башкирии был создан межведомственный оперативный штаб в связи с многочисленными жалобами жителей Сибая о недомоганиях, вызванных запахом серы и смогом в воздухе, с 10 января 2019 года в городе введен режим повышенной готовности.

Для остановки процесса окисления руды в карьер в круглосуточном режиме проводятся заиловочные работы: в чашу карьера подается смесь глины и воды, щелочная вода.

В настоящее время увеличения и распространения очагов окисления в карьере не наблюдается, сообщила в свою очередь пресс-служба МЧС Башкирии в среду.

Сибайский карьер - один из самых крупных карьеров в мире, он представляет собой воронку глубиной около 500 метров и диаметром около 2 км. Открытая разработка месторождения прекращена более 10 лет назад.

АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" (входит в УГМК) специализируется на добыче и переработке медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и пиритного концентратов.

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