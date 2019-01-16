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16.01.19 16:54
Власти разработают план расселения пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске
"Губернатор распорядился правительству региона совместно с главой Магнитогорска разработать и представить оптимальный способ выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске", - говорится в сообщении.
В свою очередь в управлении соцзащиты Магнитогорска агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что первая квартира взамен утраченной уже куплена за бюджетные средства.
"Первая сделка по приобретению жилья прошла. На сегодняшний день подано уже более ста заявлений на получение уведомлений на единовременную выплату для покупки жилья. Идет работа по их оформлению и поиску жилья", - сказал собеседник агентства.
Уведомление является гарантийным подтверждением оплаты сделки - бюджетные деньги продавцу недвижимости перечисляются на банковский счет.
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Взрыв полностью разрушил подъезд, погибли 39 человек.
В.Путин 16 января поручил Б.Дубровскому расселить всех жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске.
"Ясно, что это будет стоить каких-то денег. Я думаю, что свыше 1 млрд-1,3 млрд рублей, по предварительным подсчетам. Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье", - сказал В.Путин. Он добавил, что финансирование будет осуществлено из регионального и федерального бюджетов, а также помощь ожидается от Магнитогорского металлургического комбината.
Губернатор сообщил, что на расселение уйдет год. "По окончании разборки седьмого, восьмого подъезда мы приступим к выполнению того поручения, который дал сейчас президент нам. (...) Вероятнее всего, где-то нам потребуется календарный год", - заявил Б.Дубровский журналистам. По словам губернатора, подъезды будут демонтированы до конца квартала, затем будет построено новое здание для переселения жильцов.
Журналисты напомнили губернатору о том, что ранее он критически оценил высказанную жителями идею о расселении пострадавшего дома - тогда глава региона охарактеризовал такие высказывания "пляской на костях".
"Я немного о другом говорил, когда говорил о "пляске". Действительно, была трагедия, очень эмоциональная ситуация, люди начали на этой ситуации пиариться - вот про что я тогда говорил. Мы всегда говорили одно и то же, и сейчас я тоже это повторю: есть техническая экспертиза, которая позволяет нам принять решение оставить людей проживать с первого по четвертый подъезды, и 11-й и 12-й (подъезды)", - сказал губернатор.
Президент, по его словам, сказал об эмоциях людей и о том, что с этими эмоциями необходимо согласиться.
"Будем это решение исполнять", - сказал Б.Дубровский.
По его словам, последующие решения будут обсуждаться вместе с жителями. На месте пострадавшего дома будет создано некое "общественное пространство", добавил глава региона.
Финансирование расселения дома ляжет в равных долях на три источника: федеральный, региональный и бизнес, добавил губернатор.
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