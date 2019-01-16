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Признание суверенитета РФ над Южными Курилами является условием для решения проблемы мирного договора с Японией

© РИА Новости. Сергей Гунеев
16 января. Interfax-Russia.ru - В Кремле называют ключевым условием для решения проблемы заключения мирного договора с Японией необходимость признать со стороны Токио итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над Южными Курилами, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора может и должно стать признание японцами итогов Второй мировой в полном объеме, включая, естественно, суверенитет нашей страны над Южными Курильскими островами", - сказал он журналистам на брифинге.

Он подчеркнул, что это "самый первый необходимый шаг".

Отвечая на вопрос журналиста на брифинге о том, почему Москва настаивает на признании Японией российского суверенитета над Южно-Курильскими островами в качестве условия для обсуждения мирного договора, он сказал: "Они должны признать итоги Второй мировой войны, которые до сих пор не признали, а по итогам Второй мировой войны все острова Южной Курильский гряды перешли к Советскому Союзу и, естественно, Российской Федерации".

"Это наша земля, и никто не собирается эту землю кому-то отдавать", - добавил он.

Комментируя слова журналиста о том, что Япония в настоящее время хочет получить от России два острова Южно-Курильской гряды, Ю.Ушаков сказал: "То, что хочет забрать Япония, об этом еще можно подискутировать".

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