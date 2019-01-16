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16.01.19 17:27
Газпром просит ФСБ, прокуратуру и СКР проверить 2 агентов по сбору платы за газ с населения в Самарской области
"Газпром межрегионгаз Самара" просит проверить деятельность СВГК и ОАО "Самарагаз" на предмет выявления и пресечения возможных противоправных действий со стороны руководства указанных компаний", - говорится в сообщении.
Поясняется, что, несмотря на окончание действия агентских договоров, СВГК и "Самарагаз" публично распространяют информацию о продолжении деятельности по газоснабжению населения и сбору платежей за поставленный газ.
"Фактически данные организации заявляют о том, что намерены собирать платежи населения за товар (природный газ), который им не принадлежит и в отсутствие полномочий от собственника природного газа", - подчеркивается в сообщении.
ООО "Газпром межрегионгаз Самара" полагает, что "в действиях должностных лиц ООО "СВГК" и ОАО "Самарагаз" могут быть признаки составов преступлений, предусмотренных ст.159 (мошенничество), 201 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ".
В пресс-службе ООО "СВГК" в ответ на обращение "Интерфакса" воздержались от комментариев по факту обращения "Газпром межрегионгаза Самара" в следственные и надзорные органы.
Ранее сообщалось, что "Газпром межрегионгаз Самара" решил перейти на прямые расчеты с населением за потребленный газ и расторг с 1 января 2019 года агентские договоры с СВГК и ОАО "Самарагаз". На своем сайте "Газпром межрегионгаз Самара" предупредил пользователей, что с января 2019 года оплате подлежат только его квитанции, а сбор платежей через СВГК и "Самарагаз" прекращается.
В межрегионгазе подчеркивали, что расторгнуты только агентские договоры, при этом "Газпром межрегионгаз Самара" продолжит сотрудничать с обеими компаниями в части транспортировки газа населению по сетям.
До 2019 года "Газпром межрегионгаз Самара" напрямую осуществлял расчеты за газ с населением в Самарской области только в городах Сызрань и Жигулевск, расчеты с юрлицами компания вела без агентов.
Сообщалось также, что СВГК и "Самарагаз", в свою очередь, обратились в антимонопольную службу с жалобами на структуру "Газпрома" (MOEX: GAZP), полагая, что для них при расчетах с населением ничего не изменилось.
Самарское управление ФАС России сообщило, что выявило нарушения в действиях ООО "Газпром межрегионгаз Самара". Ведомство отмечает, что договоры поставки газа, заключенные СВГК и "Самарагазом" с населением региона, не расторгнуты и продолжают действовать.
При этом, по мнению ФАС, расторжение агентских договоров "Газпром межрегионгаза Самара" с заявителями может привести в отопительный период к коллапсу в сфере поставок газа населению Самарской области.
ФАС считает, что действия ООО "Газпром межрегионгаз Самара" можно квалифицировать как нарушение ч.1 ст.10 закона "О защите конкуренции", что выразилось в злоупотреблении доминирующим положением на рынке поставки природного газа населению Самарской области, результатом которого является ущемление прав и законных интересов ООО "СВГК" и ОАО "Самарагаз", а также интересов неограниченного круга лиц (население), заключивших договоры поставки газа с заявителями
В свою очередь "Газпром межрегионгаз Самара" считает, что в рамках данного антимонопольного дела ФАС не вправе диктовать компании, каким образом - через агентов или напрямую - собирать платежи с потребителей.
СВГК и "Самарагаз" занимаются транспортировкой газа потребителям по газораспределительным сетям, эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства. Обе компании контролирует основной акционер ПАО "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) Владимир Аветисян.
По состоянию на начало 2019 года в зоне обслуживания СВГК и "Самарагаза" совокупно находилось около 1 млн абонентов.
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