Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен в России почти на 23%

16.01.19 17:34

© РИА Новости. Игорь Зарембо

16 января. Interfax-Russia.ru - Заболеваемость гриппом и ОРВИ в период с 7 по 13 января в целом по России превысила эпидемический порог на 22,8%, сообщает НИИ гриппа, ссылаясь на данных наблюдений в 61 городе.

При этом среди взрослого населения старше 15 лет эпидемический порог превышен на 33,4%, а в детских возрастных группах заболеваемость была ниже эпидемических порогов: среди детей до 2 лет - на 16%, среди детей от трех до шести лет - на 8,2% и среди детей от семи до 14 лет - на 10%, говорится в сообщении.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ по федеральным округам была выше эпидпорогов по населению в целом в шести округах: от 36,2% в Сибирском до 2,9% в Северо-Кавказском. Среди взрослого населения заболеваемость была выше эпидпорогов в Северо-Западном округе (на 42,8%), в Сибирском (на 42,4%), Центральном (на 28,8%), Приволжском (на 20,5%), и Северо-Кавказском (на 6,9%).

Среди детей 7-14 лет заболеваемость была выше эпидпорогов в Уральском (на 42,6%), Центральном (на 13,7%), Сибирском (на 9,6%) и Северо-Кавказском (на 1,7%).

По данным клинической диагностики, раздельно для гриппа и ОРВИ показатель заболеваемости по населению в целом составил 524,2 случаев ОРВИ на 100 тыс. населения, что ниже базовой линии для ОРВИ (708,8), и один случай гриппа на 100 тыс. населения, что выше базовой линии для гриппа (0,43).

За неделю с гриппом в РФ госпитализированы 414 человек, что выше его базовой линии в 3,2 раза.

Сообщений о летальных исходах в наблюдаемых нами городах не поступало, отмечают в НИИ гриппа.