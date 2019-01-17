Более 30 сел в Республике Алтай остались без света из-за аварии

17.01.19 06:17

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 января. Interfax-Russia.ru - Более 9 тыс. жителей Республики Алтай остались без энергоснабжения из-за аварии на линии электропередачи, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону в четверг.

"В 6:15 (нск) (2:15 мск - ИФ) в Усть-Коксе произошло аварийное отключение линии электропередач 110 кВ. Без энергоснабжения находятся 32 населенных пункта, в которых проживает 9 тыс. 230 человек. Все 30 социально-значимых объектов в зоне отключения запитаны от резервных источников питания: больница, 12 ФАПов, 12 школ, 18 детских садов. Работа котельных не нарушена", - говорится в сообщении.

Энергетики на снегоходах и бурильно-крановых машинах объезжает линию для установления причины. На помощь коллегам выдвинулись бригады из соседних сел.