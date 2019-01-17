Жизнь за деньги: пираты требуют выкуп за захваченных в Гвинейском заливе российских моряков
  
За полцены: в России стартовали продажи субсидируемых авиабилетов
   
Не нашли причин: Россия пока не планирует возвращаться к работе в ПАСЕ
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
17.01.19 06:20

СКР возбудил дело после нападения бродячих собак на жителей хакасского Черногорска

© РИА Новости. Сергей Ермохин
17 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в связи с нападениями бездомных собак на девочку-подростка и двух взрослых в частном секторе города Черногорск, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике Хакасия.

"По версии следствия, 12 января 2019 года на 16-летнюю жительницу города Черногорска, проходившую по частному сектору в районе улицы Ветчинкина города Черногорска, напала стая бродячих собак, в результате чего подросток получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Кроме того, 13 и 14 января года стая бродячих собак в этом же районе напала на 45-летнего и 37-летнюю жителей Черногорска, отмечает пресс-служба.

Следствием возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц администрации города, ответственных за отлов и содержание бездомных животных.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.01.19 15:12
Сильный снегопад будет идти в столице до утра пятницы
.
  17.01.19 14:27
Москва готова к крещенским купаниям - мэрия
.
  17.01.19 13:09
"Аэрофлот" в четверг отменяет 13 рейсов из Москвы
.
  17.01.19 11:16
"Шереметьево" вошел в топ-10 крупнейших аэропортов Европы 2018 года
.
  17.01.19 11:05
Небольшой снег и минус 5 ожидается на Крещение в Москве
.
  16.01.19 15:46
Новые жилые кварталы появятся в московских Раменках
.
  16.01.19 12:55
Собянин призвал сосредоточиться на развитии агломераций для последующей помощи остальным территориям
.
  16.01.19 11:46
Внеплановая проверка газового хозяйства в жилом фонде началась в Москве
.
  16.01.19 11:32
Экс-главы Минэкономразвития Улюкаев содержится в колонии на общих условиях
.
  15.01.19 16:13
Задержанные в Крыму украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля 2019 года
.
  15.01.19 13:37
Москва намерена более чем в три раза сократить объем ввозимого в Подмосковье мусора к 2023 году
.
  15.01.19 11:58
Гидроудар мог стать причиной затопления участка "салатовой" ветки метро
.
  15.01.19 11:37
Рассмотрение вопроса о продлении ареста украинских моряков начал суд в Москве
.
  15.01.19 10:25
Восстановлено движение поездов на подтопленном участке "салатовой" ветки московского метро
.
  15.01.19 08:37
Водителей просят отказаться от поездок по Дмитровскому шоссе из-за подтопления
.
  15.01.19 08:24
Движение на подтопленном участке Московского метро запустят в ближайшие часы
.
  14.01.19 15:07
Слабый мороз и метель и ожидаются в Москве на этой неделе


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket