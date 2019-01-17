СКР возбудил дело после нападения бродячих собак на жителей хакасского Черногорска

17.01.19 06:20

© РИА Новости. Сергей Ермохин

17 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в связи с нападениями бездомных собак на девочку-подростка и двух взрослых в частном секторе города Черногорск, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике Хакасия.

"По версии следствия, 12 января 2019 года на 16-летнюю жительницу города Черногорска, проходившую по частному сектору в районе улицы Ветчинкина города Черногорска, напала стая бродячих собак, в результате чего подросток получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Кроме того, 13 и 14 января года стая бродячих собак в этом же районе напала на 45-летнего и 37-летнюю жителей Черногорска, отмечает пресс-служба.

Следствием возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц администрации города, ответственных за отлов и содержание бездомных животных.