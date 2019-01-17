Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменены из-за метели

17.01.19 06:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 января. Interfax-Russia.ru - Занятия в школах отменены в Петропавловске-Камчатском из-за метели, сообщается на сайте мэрии краевого центра.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой и второй смен всех классов школ Петропавловска-Камчатского отменены. Пик непогоды придется на середину дня четверга", - говорится в сообщении.

Занятия отменены в учреждениях дополнительного образования.

Городская власть просит водителей не выезжать на дороги краевой столицы сегодня и оставить свои автомобили на автостоянках. Пешеходам рекомендовано быть предельно внимательными на дорогах краевой столицы.

Пресс-служба сообщает, что по данным синоптиков, к середине дня четверга в Петропавловске-Камчатском ожидается усиление ветра с порывами до 20 м\с, сильный снег.