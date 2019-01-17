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Аэропорт Петропавловска-Камчатского в 2018 г. увеличил пассажиропоток на 6%

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
17 января. Interfax-Russia.ru - АО "Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") в 2018 году обслужил 697,1 тыс. пассажиров, что почти на 6% больше, чем в 2017 году, сообщает пресс-служба компании в четверг.

По ее данным, пассажиропоток на внутренних авиалиниях составил - 674,4 тыс. человек и увеличился в сравнении с 2017 годом на 5%, на международных - 22,7 тыс. человек и увеличился на 44%.

"Наибольшим спросом у пассажиров традиционно пользовались рейсы в Москву, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск и Тиличики. Рейтинг динамично развивающихся направлений внутрироссийских линий возглавили Новосибирск, Москва и Владивосток. На международных рейсах значительное увеличение пассажиропотока зафиксировано на рейсах в Пхукет, Нячанг и Краби", - говорится в сообщении.

В 2018 году авиакомпании совершили 3 тыс. 557 самолетовылета (увеличение на 2%). Основная часть пассажиров была перевезена на воздушных судах Airbus-319, Boeing-777-300ER, Boeing-777-300, Boeing-737-800 и Airbus-330-300, сообщает пресс-служба.

Основной объем пассажиров обслужили авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", "Россия", "Глобус", S7, "Камчатское авиапредприятие" и "Икар".

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