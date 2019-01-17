Дело возбуждено по факту жестокого обращения с животными в бывшем амурском приюте для собак

17.01.19 06:41

© РИА Новости. Сергей Ермохин

17 января. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по итогам проверки бывшего приюта для собак в поселке Чигири Амурской области, где после расторжения контракта на отлов животных были найдены десятки трупов животных и около 20 истощенных собак.

Региональная прокуратура сообщает, что межмуниципальным отделом МВД России "Благовещенский" возбуждено уголовное дело по 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

"Кроме этого, прокурор Благовещенского района направил исковое заявление в Благовещенский районный суд с требованием запретить индивидуальному предпринимателю (бывший директор приюта - ИФ) осуществлять деятельность, связанную с содержанием безнадзорных животных", - говорится в сообщении.

Специалистами проведено сканирование трупов собак на наличие чипов. Установлено, что собаки отловлены в рамках муниципальных контрактов, исполнение которых осуществлялось предпринимателем. Проверка показала, что надлежащие условия для содержания собак в приюте отсутствовали.

Ранее представитель зоозащитной организации "Подари надежду" Ольга Ефремова сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что жалобы на действия руководства приюта "Дружок" поступали от местных жителей и зоозащитников на протяжении нескольких лет. Попытки попасть на территорию пресекались руководством приюта.