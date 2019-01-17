Организаторы сети подпольных казино предстанут перед судом в Забайкалье

17.01.19 06:55

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 января. Interfax-Russia.ru - Перед судом предстанут более двух десятков человек, обвиняемых в организации и обслуживании сети подпольных игорных заведений в Забайкалье, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Забайкальскому краю в четверг.

По версии следствия, сеть незаконных игорных заведений организовал 31-летний читинец. Всего в эту сеть вошли 26 человек.

Подпольные клубы работали в Чите, Краснокаменске, поселках Агинское и Забайкальск.

"В каждой игорной точке были свои управляющие, бухгалтеры, работники, отвечающие за безопасность деятельности заведений. Клубы работали под видом пивных баров и интернет-кафе. Азартные игры с помощью компьютеров, подключенных к интернету, проводились в отдельных комнатах за железными дверями, доступ в которые имели только проверенные игроки", - говорится в сообщении МВД.

Доход преступной группы составил не менее 18 млн рублей.