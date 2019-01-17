Минфин Забайкалья перечислил муниципалитетам почти 460 млн руб

17.01.19 07:23

© РИА Новости. Михаил Мордасов

17 января. Interfax-Russia.ru - Министерство финансов Забайкальского края перечислило муниципальным образованиям плановую финансовую помощь в размере 459,1 млн рублей на решение вопросов местного значения, сообщает правительство региона.

В конце 2018 года пресс-служба краевого правительства сообщала, что все бюджетные учреждения Забайкалья, чьи счета были заблокированы из-за долгов, с января 2019 года будут работать в нормальном режиме. На тот момент регион получил из федерального центра дополнительные дотации в размере 1,4 млрд рублей.

"Деятельность бюджетных учреждений края с нового года будет идти в нормальном режиме. Теперь люди будут получать заработную плату без суда, а учреждения образования и культуры смогут рассчитываться за коммунальные услуги. Всего будет разблокировано 460 счетов", - цитировала ранее врио губернатора края Александра Осипова пресс-служба регионального правительства.