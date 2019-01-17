Следов взрывчатки на месте взрыва в жилом доме в Шахтах не обнаружено

17.01.19 08:26

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

17 января. Interfax-Russia.ru - Следователи не нашли следов взрывчатых веществ на месте обрушения квартир в доме в Шахтах, разбор завалов завершен, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Сотрудниками Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в ходе проведения осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов взрывчатых веществ не обнаружено. По полученным смывам назначена химическая экспертиза", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

Она отметила, что в настоящее время разбор завалов завершен, местонахождение всех лиц, проживавших в пострадавших квартирах, установлено. "Погибли пять человек. (...) В настоящее время осуществляется выдача тел родственникам погибших", - сказала С.Петренко.

"Следствием установлено, что 14 января в результате хлопка газа произошло частичное разрушение пяти квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты", - сказала представитель СК.

Она отметила, что в ходе осмотра установлено, что эпицентр взрыва располагается в квартире 72, в которой проживала одна женщина 1952 года рождения. "В ходе осмотра квартиры изъято газовое оборудование - газовая плита. Кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении "открыто", - сказала С.Петренко.

По ее словам, из показаний свидетелей следует, что накануне происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа. "Проводятся допросы сотрудников газовых компаний, обслуживавших дом. В организациях в ходе обысков изъяты документы об обслуживании и ремонте газового оборудования. Данная документация осматривается", - сказала С.Петренко.

Она добавила, что на полигоне производится осмотр извлеченных из разрушенного дома строительных конструкций и частей внутридомового оборудования.

Ранее сообщалось, что в связи с трагедией возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как сообщалось, взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января.

На момент взрыва в квартирах второго подъезда пострадавшего дома находилось 55 человек: 43 человека были эвакуированы, семь человек спасены, из них двое госпитализированы. Погибли пять человек.

Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим.

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил после завершения спасательной операции произвести полное обследование строения, чтобы в случае необходимости оказать финансовую поддержку жильцам по линии федерального правительства.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).

16 января в городе Шахты был объявлен траур.

Взрыв газа в жилом доме в Шахтах стал вторым подобным ЧП за последние две недели. В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. По последним данным, погибли 39 человек.