ФСК в 2019 году увеличит на треть расходы на ремонтную кампанию на Юге и Северном Кавказе

17.01.19 08:45

© РИА Новости. Илья Питалев

17 января. Interfax-Russia.ru - ПАО "ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") в 2019 году направит на ремонтную кампанию на Юге и Северном Кавказе 1,5 млрд рублей, что на 33% больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении филиал компании - "МЭС Юга".

Рост финансирования связан с тем, что в зону ответственности МЭС Юга вошли магистральные электрические сети Волгоградской и Астраханской областей, которые ранее обслуживал другой филиал - "МЭС Центра".

На этот год запланированы ремонт 987 фундаментов опор высоковольтных линий, замена 30 км грозозащитного троса и более 16 тыс. новых изоляторов. В том числе новые изоляторы будут установлены на ЛЭП, обеспечивающих передачу мощности Ростовской АЭС и Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. Для снижения рисков аварийных отключений в результате низовых пожаров будут расчищены около 4,5 тыс. гектаров трасс ЛЭП.

На подстанциях 220-500 кВ Юга и Северного Кавказа будут отремонтированы 247 выключателей, 413 разъединителей разного класса напряжения, а также 36 компрессоров. В частности, в Краснодарском крае запланированы работы на подстанциях 500 кВ "Тихорецк" и 330 кВ "Кропоткин". Они обеспечивают транзит электроэнергии между Кубанской, Ставропольской и Ростовской энергосистемами, а также надежность электроснабжения промышленных потребителей.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству.