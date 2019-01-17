Россия не приемлет попытки шантажа и ультиматумов со стороны США по ДРСМД

17.01.19 09:17

© РИА Новости. Александр Натрускин

17 января. Interfax-Russia.ru - Россия не меняет своей позиции по ситуации вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не воспринимает попытки шантажа со стороны США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы позицию не меняем. Мы не воспринимаем попытки шантажа, попытки предъявить нам ультиматумы - это все негодные методы", - сказал С.Рябков "Интерфаксу".

Так он прокомментировал заявление старшего замгоссекретаря США Андреа Томпсон о том, что Вашингтон 2 февраля запустит процедуру выхода из ДРСМД в случае отсутствия коренных изменений в российской позиции по этому вопросу.

По словам С.Рябкова, "коллеги в Вашингтоне должны исходить из того, что решение проблем возможно строго и сугубо, исключительно на основе равноправия и взаимного уважения".

"Любые иные варианты, альтернативы, стремление сопоставить себя выше нас и других членов международного сообщества в этой сфере, они обречены на провал", - отметил замминистра.

"Это заведомо непроходной путь. Если США готовы искать решения, они должны понять, что только на основе баланса интересов, взаимного учета требований друг к другу возможен и допустим поиск общего знаменателя. Если они к этому не готовы, значит никакого общего знаменателя не будет", - подчеркнул С.Рябков.

"И на них останется ответственность за слом этого соглашения, имеющего ключевое значение на сегодня для поддержания международной стратегической стабильности", - заявил С.Рябков.