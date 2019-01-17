Аэропорт Саратова третьи сутки подряд работает с перебоями из-за непогоды

17.01.19 09:46

© РИА Новости. Илья Питалев

17 января. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные погодные условия вновь стали причиной отмены и задержки авиарейсов в аэропорту Саратова.

На сайте аэропорта сообщается, что из-за плохих метеоусловий в четверг отменены три утренних рейса из Саратова в Москву (Шереметьево), задержан рейс в Сургут.

Кроме того, отменены три утренних рейса в Саратов из Москвы (Шереметьево), еще один - также в Шереметьево, - задержан.

Как сообщалось, во вторник и среду работа саратовского аэропорта была парализована из-за сильного снегопада и тумана.

По данным Саратовского гидрометцентра, сильный ветер, снегопад и туман с ухудшением видимости до 500 м и менее могут сохраняться в городе еще несколько суток.