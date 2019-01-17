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17.01.19 09:57

Временное ограничение движения введено на федеральной трассе М-5 в Башкирии из-за снегопада

© РИА Новости. Алексей Фурман
17 января. Interfax-Russia.ru - Временное ограничение движения автотранспорта из-за сильного снегопада введено в четверг утром на федеральной трассе М-5 на прилегающих к Башкирии территориях Татарстана и Оренбургской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Временное ограничение движения для всех видов транспорта введено с 9:00 до 11:00. Водителям рекомендовано воздержаться от дальних поездок по этим направлениям.

ГУ МЧС рекомендует населению при выходе на улицу избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами.

ГИБДД республики призвало водителей соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, неукоснительно соблюдать предписание дорожных знаков.

Также ведомство рекомендовало не оставлять транспортные средства на длительную стоянку вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать своевременной расчистке дорог машинами коммунальных служб.

По данным ФГБУ "Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днём 17 января местами по республике ожидается сильный и мокрый снег, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат, гололедица.

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