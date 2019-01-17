Дело экс-мэра Нижнего Новгорода продолжат рассматривать в районном суде

17.01.19 10:08

© РИА Новости. Владимир Федоренко

17 января. Interfax-Russia.ru - Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес решение по ходатайству защиты о передаче дела бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и двоих экс-сотрудников полиции в суд высшей инстанции.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщает в четверг, что ранее адвокат одного из подсудимых просил передать дело в областной суд из-за наличия в деле материалов с грифом "секретно".

Между тем, прокурор не поддержала сторону защиты, "указав, что, в соответствии с полученным ответом, материалы дела не содержат "засекреченных" документов, а документы с грифом "совершенно секретно" ранее рассекречены", отмечается в сообщении.

"Суд постановил отказать в удовлетворении заявленного ходатайства о передаче уголовного дела по подсудности в Нижегородский областной суд", -сообщает пресс-служба.