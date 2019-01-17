Губернатор Заполярья предложила продавать в отделениях Почты России лекарства вместо пива

17.01.19 10:21

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 января. Interfax-Russia.ru - Губернатор Мурманской области Марина Ковтун выступила с предложением открыть в отделениях "Почты России" в отдаленных населенных пунктах продажу лекарств вместо пива.

Как сообщила глава региона в Instagram, новость о продаже пива в почтовых отделениях вызвала бурную реакцию в интернете и среди альтернативных предложений граждане озвучили идею о продаже лекарств.

"С этим мнением я абсолютно согласна. Действительно, во многих населенных пунктах, особенно отдаленных в Мурманской области, не хватает аптек", - сказала М.Ковтун.

"В связи с этим я подготовила обращение к министру здравоохранения Веронике Скворцовой и генеральному директору "Почты России" Николаю Подгузову с просьбой организовать продажу лекарств в отделениях "Почты России", - добавила она.

По мнению главы региона, это решение было бы полезнее продажи пива в почтовых отделениях.

Как сообщалось, в заполярных отделениях "Почты России" началась продажа пива. В региональном УФПС "Интерфаксу" пояснили, что слабоалкогольные напитки доступны в 40 отделениях из 152 в Мурманской области, таким образом планируется повысить их рентабельность.

Снимки пива в бутылках и банках разного объема на прилавке отделения "Почты России" в Мурманске опубликовали местные жители. Появление алкоголя в продаже в почтовых отделениях вызвало преимущественно негативную или саркастическую реакцию в социальных сетях.