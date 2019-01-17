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ВРИО губернатора Санкт-Петербурга произвел очередной ряд кадровых назначений

© РИА Новости. Григорий Сысоев
17 января. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов произвел очередной ряд кадровых назначений.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора в четверг, председателем комитета по экономической политике и стратегическому планированию назначен Валерий Москаленко. Родился в 1973 году, окончил Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное училище и Институт экономики, управления и политологии по специальности "Юриспруденция". С 2018 года учится в аспирантуре факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Работал в Управлении Федеральной службы налоговой полиции России по Петербургу и Москве, затем в комитете по экономической политике и стратегическому планированию северной столицы, с 2013 года занимает должность первого заместителя председателя комитета.

Комитет имущественных отношений возглавит Валерий Калугин. Он родился в Ленинграде в 1960 году, окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище, в 2000 году - Санкт-Петербургский юридический институт Генпрокуратуры РФ по специальности "Юриспруденция", в 2009 году - Северо-Западную академию госслужбы по специальности "Финансы и кредит". С 1994 года работал в комитете по земельным ресурсам и землеустройству по Петербургу, где вырос от ведущего специалиста до председателя комитета. С апреля 2015 года - генеральный директор ООО "Консалтинговая группа ВВК".

Главой комитета по инвестициям назначен Роман Голованов 1974 года рождения. Окончил Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "Менеджмент", с 1992 по 2008 год работал в различных коммерческих структурах северной столицы. С февраля 2008 года по апрель 2018 года трудился в комитете по инвестициям, в 2018 году перешел на работу в АО "ВЭБ инфраструктура" директором департамента инфраструктуры.

Комитет по промышленной политике и инновациям возглавит Юрий Калабин. Родился в 1963 году, получил высшее образование в Ленинградском гидрометеорологическом институте по специальности "Гидрофизика", в 1992 году окончил Международный банковский институт по специальности "Банковское дело". Трудовую деятельность он начал слесарем на НПО "Гранит", затем работал на ведущих должностях различных коммерческих структур Петербурга, Москвы и Тюмени, включая ОАО "Электросила" и ОАО "Ленинградский Металлический Завод". С 2017 года - генеральный директор АО "КРП-инвест" Холдинга РЖД.

Главой комитета по здравоохранению назначен Дмитрий Лисовец 1972 года рождения. Окончил Военно-медицинскую ордена Ленина Краснознаменную академию им.С.М.Кирова по специальности "Лечебное дело", адъюнктуру в Военно-медицинской академии, преподавал на кафедре военно-полевой терапии Военно-медицинской академии. С 2006 года по настоящее время работал в "Городской больнице № 40 Курортного района" в должности заместителя главного врача.

Председателем комитета территориального развития Петербурга назначен Александр Бельский. Родился в 1975 году, высшее образование получил в Петербургском университете телекоммуникаций им. проф. И.А.Бонч-Бруевича по специальности "Экономика и управление на предприятиях". Трудовую деятельность начал на Ленинградском судостроительном заводе "Северная верфь", затем работал в различных бизнес-структурах. С 2014 года - глава муниципального образования - председатель Муниципального совета города Сестрорецка.

Как сообщалось ранее, во вторник А.Беглов назначил главой комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности советника губернатора Ольгу Аришину, председателем юридического комитета Екатерину Аксенову, комитет по физической культуре и спорту возглавила олимпийская чемпионка Наталья Антюх, комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями - советник губернатора Юлия Аблец. Главой Курортного района Санкт-Петербурга назначена Наталья Чечина.

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