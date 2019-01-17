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17.01.19 10:43
Орловская область утвердила программу развития транспортной системы до 2025г стоимостью 24,3 млрд рублей
Большая часть средств поступит из областного бюджета - 20,3 млрд рублей. Средства федерального бюджета составят около 4 млрд рублей, средства местных бюджетов - 72,9 млн рублей.
Как отмечает пресс-служба, программа будет включать две подпрограммы: "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Пассажирский транспорт".
В результате реализации программы к 2024 году планируется привести в нормативное состояние 51,5% автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и 85,2% автомобильных дорог общего пользования, включенных в Орловскую городскую агломерацию.
Также программой предусмотрено снижение на 40% аварийно-опасных участков на дорожной сети.
Кроме того ежегодно планируется закупать не менее 33 единиц дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог.
По сообщению пресс-службы, также в рамках программы запланирован ежегодный ремонт не менее 25 км автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и не менее 65 км автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов.
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