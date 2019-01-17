Орловская область утвердила программу развития транспортной системы до 2025г стоимостью 24,3 млрд рублей

17.01.19 10:43

© РИА Новости. Руслан Кривобок

17 января. Interfax-Russia.ru - Правительство Орловской области утвердило программу развития транспортной системы региона на 2019-2024 годы с объемом финансирования более 24,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба облправительства.

Большая часть средств поступит из областного бюджета - 20,3 млрд рублей. Средства федерального бюджета составят около 4 млрд рублей, средства местных бюджетов - 72,9 млн рублей.

Как отмечает пресс-служба, программа будет включать две подпрограммы: "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Пассажирский транспорт".

В результате реализации программы к 2024 году планируется привести в нормативное состояние 51,5% автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и 85,2% автомобильных дорог общего пользования, включенных в Орловскую городскую агломерацию.

Также программой предусмотрено снижение на 40% аварийно-опасных участков на дорожной сети.

Кроме того ежегодно планируется закупать не менее 33 единиц дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог.

По сообщению пресс-службы, также в рамках программы запланирован ежегодный ремонт не менее 25 км автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов и не менее 65 км автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов.