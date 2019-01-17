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Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет Nordwind вернулся в аэропорт вылета из-за данных о неисправности

© РИА Новости. Виталий Аньков
17 января. Interfax-Russia.ru - Самолет, выполнявший в четверг рейс из Екатеринбурга в Москву, после взлета вернулся в аэропорт вылета, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

"Сегодня рейс N4-174 Екатеринбург - Москва вскоре после взлета вернулся в аэропорт вылета", - отметил собеседник агентства.

Самолет совершил посадку в "Кольцово" в 05:55. Причины возвращения самолета в пресс-службе аэропорта не уточнили.

В настоящее время воздушное судно находится в аэропорту. С пассажирами работают представители авиаперевозчика.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что у самолета сработал датчик о разгерметизации салона, но фактической разгерметизации не было. На борту находились 137 пассажиров.

Согласно данным онлайн табло аэропорта "Кольцово", рейс выполняла авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") на Boeing 737. Самолет вылетел в 5:20. Таким образом, незапланированную посадку он совершил через 35 минут после взлета.

В настоящее время на онлайн-табло обозначено, что рейс отменен.

В пресс-службе авиакомпании Nordwind агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что причиной возврата стало подозрение в разгерметизации салона воздушного судна через десять минут после взлета, поэтому были выпущены кислородные маски для пассажиров.

"На борту находились 137 пассажиров. Среди пассажиров паники не было, никто не пострадал", - отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что в настоящий момент представители авиакомпании предлагают пассажирам индивидуальные варианты перелета в Москву.

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