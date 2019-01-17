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17.01.19 12:39
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет Nordwind вернулся в аэропорт вылета из-за данных о неисправности
"Сегодня рейс N4-174 Екатеринбург - Москва вскоре после взлета вернулся в аэропорт вылета", - отметил собеседник агентства.
Самолет совершил посадку в "Кольцово" в 05:55. Причины возвращения самолета в пресс-службе аэропорта не уточнили.
В настоящее время воздушное судно находится в аэропорту. С пассажирами работают представители авиаперевозчика.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что у самолета сработал датчик о разгерметизации салона, но фактической разгерметизации не было. На борту находились 137 пассажиров.
Согласно данным онлайн табло аэропорта "Кольцово", рейс выполняла авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") на Boeing 737. Самолет вылетел в 5:20. Таким образом, незапланированную посадку он совершил через 35 минут после взлета.
В настоящее время на онлайн-табло обозначено, что рейс отменен.
В пресс-службе авиакомпании Nordwind агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что причиной возврата стало подозрение в разгерметизации салона воздушного судна через десять минут после взлета, поэтому были выпущены кислородные маски для пассажиров.
"На борту находились 137 пассажиров. Среди пассажиров паники не было, никто не пострадал", - отметил представитель пресс-службы.
Он добавил, что в настоящий момент представители авиакомпании предлагают пассажирам индивидуальные варианты перелета в Москву.
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